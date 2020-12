Siria:Ong,scontri tra governativi e Isis nell'est, 14 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 DIC - Intensi scontri armati sono in corso nella Siria orientale tra miliziani dell'Isis e forze governative siriane appoggiate dai militari russi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui almeno 14 tra militari governativi siriani e combattenti dell'Isis sono stati uccisi nelle ultime 24 ore. Gli scontri si sono registrati lungo la strada che collega Hama a Raqqa, in particolare nel tratto tra Ithriya e Tabqa, oltre il fiume Eufrate, in una zona della steppa siriana tradizionalmente rifugio di insorti anti-governativi. L'aviazione militare russa, riferisce l'Osservatorio, conduce intensi raid aerei nell'area a sostegno delle forze di Damasco. Cinque soldati governativi e nove miliziani dell'Isis sono stati uccisi ma il numero delle vittime potrebbe salire nelle prossime ore. (ANSAmed). (ANSA).