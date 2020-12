Di Maio, 209 mld dall'Ue, governo sia efficace ed efficiente

TERNI, 22 DIC - "Abbiamo da spendere 209 miliardi di euro, in proporzione sono più del Piano Marshall. L'Italia è il Paese che più beneficia dei fondi europei e tutti giustamente si aspettano efficacia ed efficienza da questo governo": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando dei fondi del Recovery fund e Next generation in un intervento alla cerimonia di apertura al traffico della strada statale 79bis Ternana. (ANSA).