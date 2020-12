Svezia chiude le frontiere con la Danimarca

STOCCOLMA, 21 DIC - La Svezia ha chiuso le frontiere con la Danimarca, dopo che in quel Paese sono stati registrati contagi causati dalla nuova mutazione del coronavirus osservata per la prima volta in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il governo svedese. "Il nuovo virus mutato è stato registrato anche in Danimarca e in alcuni altri Paesi - ha detto in conferenza stampa il ministro dell'Interno svedese Mikael Damberg -. Ma la Danimarca ha avuto anche di recente un picco nella diffusione del virus, tanto che ha deciso di chiudere, ad esempio, tutti i centri commerciali durante le festività natalizie. C'è un ovvio rischio, data questa situazione, che i danesi tentino di andare in Svezia per fare acquisti o per vacanze". Da qui la decisione di chiudere le frontiere. (ANSA).