Brexit: Pe, non riusciremo approvare l'accordo entro anno

BRUXELLES, 21 DIC - Il Parlamento Ue non riuscirà ad analizzare ed approvare l'eventuale accordo Ue-Uk entro fine anno. E' quanto hanno fatto sapere diversi eurodeputati al termine della riunione straordinaria del gruppo di coordinamento sulla Brexit. "I giochi politici di Westminster hanno sprecato troppo tempo. E' ora impossibile per il Parlamento Ue valutare un accordo prima della fine dell'anno. Non faremo da passacarte mettendo semplicemente un timbro a un accordo, è troppo importante. Procedure alternative sono possibili, Consiglio e Commissione dovranno trovare una strada", ha scritto su twitter Manfred Weber, presidente del Ppe. (ANSA).