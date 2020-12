Variante Covid: Usa, non c'è ancora motivo di allarme

NEW YORK, 20 DIC - Al momento "non c'è ancora motivo di allarme" per la variante del Covid che sta circolando a Londra e nel sud est dell'Inghilterra. Lo afferma Brett Giroir, assistente del segretario alla Sanità americano, in un'intervista a Abc, in cui ha aggiunto che non c'è immediato bisogno di sospendere i voli dalla Gran Bretagna per gli Stati Uniti. (ANSA).