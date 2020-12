Usa, domani la prima iniezione del vaccino di Moderna

NEW YORK, 20 DIC - La prima iniezione del vaccino Moderna negli Stati Uniti avverrà lunedì. Lo annuncia Moncef Slaoui, responsabile di Operation Warp Speed, in un'intervista alla Cnn. Il processo di distribuzione del vaccino, approvato in via di emergenza dalla Food and Drug Administration, è in corso. L'obiettivo è distribuirne 5,9 milioni di dosi la prossima settimana, alle quali si aggiungono 2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. (ANSA).