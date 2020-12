In Armenia marcia in memoria vittime Nagorno-Karabakh

EREVAN, 19 DIC - Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha guidato una marcia in memoria dei morti nelle sei settimane di guerra con l'Azerbaigian per la regione caucasica del Nagorno-Karabakh, cui hanno partecipato migliaia di persone, e che dà il via a tre giorni di lutto proclamati nel paese caucasico. Ma le tensioni si fanno pressanti su Pashinyan, di cui l'opposizione chiede le dimissioni per l'esito del conflitto in seguito a un accordo dettato dalla mediazione della Russia, giudicato "umiliante", e con la perdita di circa 3.000 armeni. L'opposizione ritiene infatti che il leader 45enne abbia tradito la causa nazionale accettando un accordo alle condizioni azere. Da parte sua Pashinyan ha affermato di non avere intenzione di fare un passo indietro e che quell'accordo costituiva l'unica opzione per l'Armenia e l'unica possibilità per la sopravvivenza della regione del Karabakh. (ANSA).