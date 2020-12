Trilaterale italo-croato-sloveno:vertice lampo,presto a Roma

TRIESTE, 19 DIC - Si è concluso il vertice lampo tra i ministri titolari del dicastero degli Esteri di Italia, Slovenia e Croazia, che hanno stabilito di rimandare la questione relativa alla Zee in Adriatico a un incontro tecnico che si terrà a Roma a metà gennaio. Si è trattato quindi di un incontro preliminare che non ha portato alla firma di alcun accordo. Ancora nessun dettaglio sull'incontro, anche perché il titolare della Farnesina, Di Maio, dopo essersi intrattenuto brevemente con il ministro degli Esteri croato all'uscita dal vertice, ha lasciato poi la Prefettura senza rilasciare dichiarazioni. Lo stesso ha fatto anche il suo omologo al Mise, Stefano Patuanelli, che era andato via precedentemente e probabilmente non ha partecipato all'incontro in veste ufficiale. Soltanto il ministro sloveno ha incontrato i giornalisti per qualche istante in piazza Unità d'Italia. (ANSA).