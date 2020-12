Repubblica democratica Congo, Onu prolunga missione

NEW YORK, 19 DIC - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prolungato di un anno la sua missione di peacekeeping nella Repubblica Democratica del Congo, avviando nel contempo i presupposti per un successivo disimpegno dal Paese, relativamente in pace da diversi anni. Una risoluzione redatta dalla Francia è stata adottata da 14 dei 15 membri del Consiglio di sicurezza, con l'astensione della Russia. Si prevede di "estendere il mandato di Monusco (la missione Onu nel Paese) nella RDC fino al 20 dicembre 2021", con un personale massimo autorizzato di circa 16.300 soldati e polizia. Il testo chiede al segretariato delle Nazioni Unite "di considerare di ridurre ulteriormente il livello di dispiegamento militare e l'area di operazioni della Monusco a seconda dello sviluppo positivo della situazione sul terreno, in particolare nelle regioni in cui la minaccia rappresentata dai gruppi armati non è più significativa ". Il Consiglio di Sicurezza ha approvato anche il piano congiunto ONU-RDC presentato ad ottobre che prevede un "ritiro graduale della Monusco e sui principali parametri della transizione" volto ad affidare alle forze congolesi le responsabilità assunte dai caschi blu. (ANSA).