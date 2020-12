Covid: anche in Spagna vaccinazioni al via il 27 dicembre

ROMA, 18 DIC - La Spagna, come gli altri paesi Ue, inizierà la propria campagna di vaccinazione a partire dal 27 dicembre. Lo ha assicurato il ministro della salute Salvador Illa, precisando che la campagna partirà contemporaneamente in tutte le comunità autonome. Illa, riferisce El Pais, ha ribadito l'appello alla cautela in vista del Natale: "Possiamo essere all'inizio della terza ondata, se non vengono prese misure appropriate". (ANSA).