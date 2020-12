Covid: Usa, altri 3.200 morti e 250.000 nuovi contagi

WASHINGTON, 18 DIC - Gli Stati Uniti hanno nuovamente registrato un pesante bilancio di oltre 3.200 morti e quasi 250.000 nuovi contagi da coronavirus in un giorno, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Negli ultimi 15 giorni il limite di 200.000 casi giornalieri è stato superato 12 volte. Ieri sono stati registrati per la precisione 3.249 decessi e 247.544 nuovi casi. E' la quarta volta in 10 giorni che gli Usa hanno varcato la soglia delle 3.000 morti giornaliere. Il bilancio totale è di oltre 310.000 decessi. (ANSA).