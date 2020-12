Covid: Gb, 38 mln di persone in zona rossa da sabato

LONDRA, 17 DIC - Stanno per raggiungere i 38 milioni i cittadini britannici sottoposti a un regime di semi lockdown (con bar e ristoranti chiusi e contatti sociali ristretti) per contenere la pandemia. Si arriva a questi numeri (pari al 68% della popolazione inglese) dopo che il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha annunciato oggi in Parlamento l'estensione da sabato delle zone rosse, nel sistema britannico note come 'Tier 3', alle contee dell'est e del sud Inghilterra. "Siamo arrivati fino qui, non possiamo fallire ora", ha detto il ministro. (ANSA)