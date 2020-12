L'Ema autorizzerà il vaccino Pfizer il 23 dicembre

BERLINO, 15 DIC - L'agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l'autorizzazione al vaccino anticovid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.(ANSA).