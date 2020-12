Covid:Times Square deserta per Capodanno,prima volta da 1907

NEW YORK, 16 DIC - Una Times Square vuota per la prima volta dal 1907 ospiterà le celebrazioni di Capodanno. La tradizionale palla luminosa sarà lasciata cadere in una piazza deserta, senza alcun pubblico a seguire l'appuntamento che attira migliaia di persone ogni anno e che quest'anno sarà solo online per il Covid. Fra le star che si esibiranno per le celebrazioni virtuali ci sarà Gloria Gaynor che canterà 'I will survive'. (ANSA).