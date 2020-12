Twitter:multa da 564.000 dlr per violazione legge Ue privacy

WASHINGTON, DEC 15 - A due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, la nuova legge sulla privacy dell'Unione europea ha fatto scattare la prima multa per una societa' americana, Twitter. Lo scrive il Wall Street Journal. Il Garante irlandese per la protezione dei dati ha inflitto alla compagnia statunitense una sanzione di circa 564 mila dollari per non aver documentato o notificato in modo appropriato all'authority nel giro di 72 ore la violazione dei dati subita nel gennaio 2019, che rivelo' i tweet privati di alcuni utenti. ll caso potrebbe essere un campanello d'allarme nella lunga serie di controversie sulla privacy che coinvolgono le compagnie hi tech in Irlanda, tra cui Facebook, Apple e Alphabet, che hanno i loro quartieri generali regionali in questo Paese. Il Garante irlandese è infatti il principale supervisore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Rgpd) (ANSA).