Covid: De Blasio, possibile lockdown New York dopo Natale

NEW YORK, 15 DIC - La città di New York potrebbe chiudere per Covid dopo Natale. Lo afferma il sindaco Bill de Blasio. "Potremmo aver bisogno di qualche forma di lockdown nelle prossime settimane", spiega de Blasio in un'intervista a Nbc mettendo in evidenza che lo stop potrebbe durare qualche settimana. (ANSA).