Epstein: Maxwell chiede rilascio con cauzione da 28 mln dlr

WASHINGTON, DEC 15 - Ghislaine Maxwell, la 'socialite' britannica accusata di aver aiutato il defunto finanziere americano Jeffrey Epstein ad adescare minorenni per abusi sessuali, ha chiesto ad un giudice di New York di essere rilasciata mentre attende il processo, in cambio di una cauzione da 28,5 milioni di dollari. Lo riportano i media Usa. La donna, che anche nella sua ultima istanza ribadisce la sua innocenza, vuole essere confinata a casa e protetta da guardie armate. Il giudice Alison Nathan potrebbe prendere una decisione entro la fine dell'anno. Una precedente richiesta di essere scarcerata su cauzione, dopo che fu arrestata in luglio, era stata respinta. (ANSA).