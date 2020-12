Perù: oltre 5.000 donne scomparse nel 2020, due al giorno

LIMA, 14 DIC - Oltre 5.000 donne, adulte e minorenni, sono scomparse in tutto il Perù nel corso del 2020. Lo ha denunciato l'Ufficio dell'Ombudsman (Difensore del popolo) peruviano a Lima. In un rapporto che riguarda i primi undici mesi dell'anno, scrive oggi il quotidiano peruviano 'La Republica', l'organismo che si occupa dei diritti della cittadinanza ha precisato che, secondo i dati in possesso della polizia, si tratta di 5.016 donne di cui non si hanno più notizie. Di esse, 1.506 sono adulte e 3.510 bambine e adolescenti. Questo, si precisa, equivale ad una media di 15 persone scomparse al giorno, o di una ogni due ore, a causa della violenza di genere esistente in Perù, del traffico di persone esistente, di drammi famigliari, e anche dell'assenza di un sistema unificato di dati che permetta di ritrovare le donne scomparsa in tempi rapidi. Da parte sua lo stesso Ufficio dell'Ombudsman ha sottolineato che esiste una forte relazione fra le donne scomparse e le vittime di femminicidio. L'ultimo rapporto prova infatti che oltre il 25% dei femminicidi in Perù riguardano donne segnalate come scomparse. (ANSA).