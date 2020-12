Trump, America rischia di avere presidente illegittimo

WASHINGTON, 13 DIC - "L'America rischia di avere un presidente illegittimo, ma la battaglia non è finita". Così Donald Trump in un'intervista a Fox News. "Continueremo ad andare avanti nella nostra lotta", ha aggiunto il presidente uscente degli Stati Uniti alla vigilia della formalizzazione della vittoria di Joe Biden col voto dei grandi elettori. Lungi dal cominciare a considerare la concessione di questa vittoria, Trump ha quindi ribadito le sue accuse di "elezioni truccate", ribadendo come in alcuni stati siano stati contati voti di persone decedute. (ANSA).