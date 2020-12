Covid: Oms, si lavora a vaccino per tutti

ROMA, 13 DIC - L'OMS e la Commissione europea hanno convocato per domani l'ACT, Accelerator Facilitation Council, l'organizzazione operativa per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo a test, trattamenti e vaccini COVID-19. Il vertice servirà a riesaminare le priorità strategiche e il quadro di finanziamento proposto per affrontare il deficit finanziario dell' ACT per il 2021. L'OMS e i suoi partner si stanno concentrando su tre priorità: finanziare l'acquisto di vaccini per i paesi che ne hanno più bisogno, poiché attualmente è stimato servano 4,3 miliardi di dollari, garantire l'impegno politico per un accesso equo ai vaccini e valutare i divari infrastrutturali che potrebbero rallentare l'effettiva distribuzione dei vaccini. Quasi un miliardo di dosi dei tre vaccini testati sono già state garantite nell'ambito del meccanismo COVAX, programma mondiale per la distribuzione del vaccino promossa da Gavi, Cepi e dall'Organizzazione mondiale della sanità. "Colmare il divario di finanziamento è una priorità urgente", ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. (ANSA).