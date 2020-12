Covid: presidente Algeria convalescente torna in tv

ALGERI, 13 DIC - Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha pronunciato oggi un discorso televisivo, la sua prima apparizione pubblica da quando è stato ricoverato in Germania per Covid-19 quasi due mesi fa. "Grazie a Dio ... ho iniziato la strada della guarigione", ha detto il 75enne presidente, visibilmente dimagrito, all'indomani del primo anniversario della sua elezione. "Sono in convalescenza, potrebbero volerci ancora due o tre settimane ma, a Dio piacendo, recupererò tutte le mie forze fisiche", ha aggiunto. (ANSA).