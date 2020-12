Trump a vigilia elezione Biden, 'più corrotta della storia'

WASHINGTON, 13 DIC - Quelle del 2020 "sono state le elezioni piu' corrotte della storia americana!": cosi' Donald Trump twitta alla vigilia dell'elezione ufficiale di Joe Biden da parte del Collegio Elettorale, in cui il presidente eletto dovrebbe ricevere i voti di 306 grandi elettori contro i 236 del presidente uscente. Le parole di Trump confermano come anche dopo il voto di domani non sia intenzionato a concedere la vittoria a Biden.(ANSA).