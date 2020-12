Dopo l'elefante Kaavan Cher vuole liberare un gorilla

ROMA, 12 DIC - Dopo aver liberato Kaavan, 'l'elefante più solitario del mondo' da una vita grama in uno zoo pakistano, la cantante Cher ora vuole aiutare una femmina di gorilla che ha trascorso gli ultimi tre decenni in una gabbia in un centro commerciale di Bangkok. Bua Noi, questo il suo nome, è stata portata in Thailandia nel 1988 -riporta il Guardian - e ha trascorso quasi tutta la sua vita in un recinto allo zoo privato di Pata, a lungo oggetto delle critiche degli animalisti. Cher si è unita a coloro che chiedono il rilascio del gorilla e ha scritto al ministro dell'ambiente thailandese, Varawut Silpa-archa, esprimendo "profonda preoccupazione" per le condizioni di vita di Bua Noi, il cui compagno - riporta il Bangkok Post - è morto più di dieci anni fa. Free the Wild, ente di beneficenza co-fondato da Cher , si è offerto di finanziare il trasferimento del gorilla in un santuario nella Repubblica del Congo che sarebbe "una casa di pace e dignità dove potrebbe vivere la sua vita in modo naturale e in compagnia". (ANSA).