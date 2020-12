Covid: Fauci, normalità in Usa non prima estate o autunno

WASHINGTON, 11 DIC - Se il programma di vaccinazione di massa negli Usa non incontrerà ostacoli, si potrà tornare ad una relativa normalità in estate o certamente in autunno : lo ha detto il virologo Anthony Fauci parlando alla Cnn, ribadendo come si sia ancora lontani dalla fine dell'emergenza, sia in termini di contagi sia in termini di decessi.(ANSA).