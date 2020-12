Germania: Baden Wuerttemberg annuncia lockdown dopo Natale

BERLINO, 11 DIC - Il Land tedesco del Baden-Wuerttemberg, la regione di Stoccarda, andrà in lockdown subito dopo Natale almeno fino al 10 gennaio, per fronteggiare l'aumento dei contagi da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro-presidente Winfried Kretschmann, sottolineando che la decisione viene presa in attesa che si arrivi a un accordo federale sulle misure anti-Covid. La Germania è in semi-lockdown dal 2 novembre ma da più regioni è arrivata la richiesta di un'ulteriore stretta. (ANSA).