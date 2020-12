Iran: modella posa senza velo islamico, arrestata

TEHERAN, 10 DIC - Una modella è stata arrestata in Iran dopo la diffusione sui social media di foto e video in cui compariva senza il velo islamico a coprirle il capo. Lo ha reso noto il capo della polizia della provincia occidentale del Kermanshah, Hassan Heidari, citato da media locali. La modella e la troupe responsabile del servizio, effettuato nella storica località religiosa di 'Tekyeh Moaven', sono stati identificati e arrestati per "atti immorali e contro la legge", ha spiegato Heidari. Altre 4 persone sono state arrestate la scorsa settimana nella stessa località per aver girato una pubblicità "immorale" e "contraria alla sharia", la legge islamica, secondo quanto dichiarato dal procuratore locale Shahram Karami. (ANSA).