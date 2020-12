Rohani, Biden torni ad accordo nucleare già esistente

TEHERAN, 09 DIC - "La causa dell'attuale interruzione dell'accordo sul nucleare è un uomo d'affari ignorante, che ha cancellato l'accordo e annunciato il ritiro. Bene, la prossima persona" che occuperà la carica di presidente Usa "potrà prendere una copia di quello stesso accordo e siglarla. È una questione di firma, non servono altri negoziati o perdite di tempo". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, ribadendo che Teheran non intende rinegoziare l'intesa del 2015 (Jcpoa) per favorire un possibile ritorno di Washington sotto l'amministrazione di Joe Biden. Il capo del governo dell'Iran ha inoltre respinto le critiche dei partner europei per l'ulteriore potenziamento delle sue attività nucleari. "L'installazione delle centrifughe IR2M nel sito di Natanz non sono una novità, mi chiedo perché gli europei abbiano fatto tanto caos su questo. Quello che sta accadendo di nuovo a Natanz si basa sui precedenti annunci dell'Iran sui passi per una riduzione dei suoi impegni legati all'accordo, dopo il ritiro degli Stati Uniti e l'incapacità degli europei di soddisfare adeguatamente i propri obblighi", ha aggiunto Rohani. (ANSA).