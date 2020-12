Nagorno: Erdogan vola a Baku, domani 'parata della vittoria'

ISTANBUL, 09 DIC - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parte oggi per una visita di due giorni in Azerbaigian, dove domani parteciperà a Baku alla 'Parata della vittoria', organizzata dalle autorità locali per celebrare le conquiste territoriali al termine dei 44 giorni di conflitto con l'Armenia in Nagorno-Karabakh, sancite dall'accordo di tregua mediato dalla Russia. Alla cerimonia, che si terrà nella piazza Azadliq della capitale azera, saranno presenti soldati di Ankara e verranno messi in mostra i droni turchi Bayraktar TB2, ritenuti cruciali per l'esito degli scontri armati. Durante la visita, riferisce la presidenza di Ankara, Erdogan terrà colloqui con il presidente azero Ilham Aliyev per un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali. Prevista inoltre la firma di nuovi accordi e protocolli d'intesa tra i due Paesi. (ANSA).