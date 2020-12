Covid: quattro leoni positivi allo zoo di Barcellona

ROMA, 08 DIC - Quattro leoni dello zoo di Barcellona sono risultati postivi al coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta di tre femmine, Zala, Nima e Run Run e un maschio, Kiumbe, che sono stati sottoposti al test dopo aver manifestato sintomi lievi. Il mese scorso erano risultati positivi due impiegati dello zoo ma non è chiaro se gli animali siano stati contagiati da loro. "I leoni sono stati curati con antiinfiammatori veterinari che si somministrano in caso di un'influenza lieve e stanno rispondendo bene", ha fatto sapere lo zoo in un comunicato precisando che non hanno avuto contatti con altri animali. E' il secondo caso di grandi felini contagiati dal Covid. La prima volta capitò lo scorso aprile a quattro tigri e tre leoni dello zoo del Bronx, a New York. (ANSA).