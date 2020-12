Brexit: Gb, serve spinta politica o sarà no deal

LONDRA, 07 DIC - La situazione dei negoziati sul dopo Brexit è la stessa di venerdì, quando i colloqui fra i team negoziali di Bruxelles e Londra si erano interrotti a causa delle divergenze persistenti su tre punti chiave. Lo sottolinea stasera una fonte interna al governo di Boris Johnson all'agenzia Pa. "Non abbiamo fatto progressi tangibili da allora", prosegue, ed "è chiaro che ora occorre dare una spinta politicamente". "Noi non consideriamo chiusa" la possibilità di un accordo, conclude la fonte, "ma le cose sono molto contorte e ci sono ancora tutte le chance che alla fine non ci si arrivi". (ANSA).