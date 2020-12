Trump pronto a oscurare giuramento Biden con comizio

WASHINGTON, DEC 7 - Donald Trump sta pensando ad un'uscita teatrale dalla Casa Bianca nel giorno del giuramento di Joe Biden partendo con l'elicottero Marine One e facendo poi un ultimo volo a bordo dell'Air Force One in Florida per un comizio in cui annunciare la sua ricandidatura per il 2024, oscurando così l'insediamento del rivale. Lo scrive Axios, citando fonti a conoscenza delle sue intenzioni. Uno scenario che consentirebbe a Trump di evitare l'imbarazzante cerimonia di insediamento, i convenevoli di benvenuto alla Casa Bianca e le eventuali proteste di manifestanti, costringendo i media a dividere la loro attenzione tra i due eventi e contrapponendo l'immagine di un leader che parla davanti alla folla a quella di un presidente protagonista di una cerimonia ristretta e in gran parte virtuale. (ANSA).