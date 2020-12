Usa, 'la sindrome dell'Avana causata da microonde'

WASHINGTON, DEC 6 - La "sindrome dell'Avana", il misterioso malessere che avevano accusato vari diplomatici statunitensi e canadesi a Cuba, è stata molto probabilmente causata da "energia di frequenze radio dirette e a impulso", ossia microonde, secondo un rapporto della National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, che ha lavorato per conto del Dipartimento di Stato. Il personale colpito, e poi rimpatriato, soffriva di vari sintomi: mal di testa, nausea, vertigini, vista offuscata, perdita di udito, difficoltà nel parlare. I ricercatori non hanno identificato la fonte dell'energia - né un responsabile - ma hanno ricordato che studi di decenni fa sugli effetti dell'energia a radiofrequenza a impulsi condotti sia in Occidente che in Unione Sovietica offrono "un sostegno circostanziale a questo possibile meccanismo". Tra le possibili concause anche fattori psicologici e sociali. La vicenda aveva raffreddato ulteriormente i rapporti tra l'amministrazione Trump e L'Avana, portando all'espulsione di due diplomatici cubani da Washington. (ANSA).