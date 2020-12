Romania: bassa affluenza, 28,03% a tre ore chiusura seggi

(ANSAmed) - BUCAREST, 06 DIC - Scarsa affluenza, come previsto, alle elezioni legislative di oggi in Romania, dove alle 18 locali - tre ore prima della chiusura dei seggi - aveva votato appena il 28,03% degli aventi diritto. Ne ha dato notizia la commissione elettorale a Bucarest. Si tratta di un netto calo rispetto alla già scarsa affluenza delle parlamentari del 2016, quando alla stessa ora aveva votato il 36,54% degli elettori. I sondaggi della vigilia davano per favorito il partito liberale del premier Ludovic Orban e del presidente Klaus Iohannis, rispetto al partito socialdemocratico (ANSAmed).