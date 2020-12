Romania domenica al voto in mezzo alla pandemia

BUCAREST, 05 DIC - Oltre diciotto milioni di elettori romeni, nel rispetto di severe misure anti-Covid, si recano domenica alle urne per il rinnovo del parlamento, una consultazione che vede in leggero vantaggio i liberali europeisti del premier Ludovic Orban rispetto ai socialdemocratici. La campagna elettorale è stata decisamente sottotono e dominata senza dubbio dall'emergenza sanitaria. A tenere banco infatti è stata la pandemia, nel Paese dei Balcani più colpito dal coronavirus, che ha relegato in secondo piano i problemi di un Paese ancora alla ricerca di soluzioni contro la corruzione, alle prese con un sistema sanitario fatiscente e con infrastrutture, rete stradale e ferroviaria non certo all'altezza degli standard dell'Unione Europea. (ANSA).