Covid: Scozia, arrivati i primi vaccini

ROMA, 05 DIC - Nicola Sturgeon ha annunciato su Twitter che i primi vaccini anti-coronavirus sono arrivati in Scozia e sono stati messi al sicuro. "Una buona notizia. Le prime scorte di vaccino anti-Covid sono arrivate sane e salve in Scozia e sono state messe in sicurezza", ha scritto la First Minister confermando che le vaccinazioni cominceranno martedì 8 dicembre. (ANSA).