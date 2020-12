Usa 2020: Trump in Georgia per le sfide decisive sul Senato

WASHINGTON, DEC 5 - Donald Trump vola oggi in Georgia per un comizio a sostegno dei due candidati repubblicani al Senato impegnati nel ballottaggio che il 5 gennaio deciderà le sorti della Camera alta del Congresso. Se vincono i dem, il partito potrà contare sul controllo completo di Capitol Hill e l'agenda di Joe Biden potrà marciare senza intoppi. Si tratta di una partita decisiva, dove sono in gioco anche il futuro dello stesso Trump e la sua capacità di mobilitare la base repubblicana. Una sfida nella quale i dem hanno già lanciato Barack Obama, che ieri ha tenuto un primo comizio virtuale mentre nelle stesse ore il vicepresidente Mike Pence compariva ad Atlanta a fianco dei due candidati repubblicani. (ANSA).