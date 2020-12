Venezuela: elezioni, Maduro incontra osservatori stranieri

CARACAS, 5 DIC - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha incontrato gli invitati del 'Programma di accompagnamento internazionale' per le elezioni parlamentari che si svolgono domani nel Paese senza la partecipazione dell'opposizione guidata da Juan Guaidó. Lo scrive il quotidiano Ultimas Noticias. I principali organismi internazionali che inviano missioni di osservazione elettorale - fra cui l'Onu, l'Unione europea (Ue), l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), il Centro Carter - non si sono attivati in questa occasione nell'ambito di forti polemiche esistenti sulla reale trasparenza del voto. Maduro si è riunito con Nicanor Moscoso, Guillermo Reyes e Alfredo Arvelo del Consiglio degli esperti elettorali latinoamericani (Ceela) e con Tchambakou Ayassor, presidente della Commissione nazionale elettorale indipendente del Togo. Erano inoltre presenti Marina Urrizola e Carlos López dell'Osservatorio di Affari latinoamericani, José Campagnoli del 'Grupo de Pueblo' e Jorge Drkos dell'Osservatorio elettorale della Conferenza dei partiti politici d'America latina (Alc). Sono intervenuti all'incontro l'eurodeputato José Manuel Pineda, il presidente del Partido Progresista del Cile, Camilo Lagos, la deputata del Parlamento di La Rioja (Spagna), María Henar Moreno e la rappresentante dell'Assemblea nazionale dell'Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Maduro si è rallegrato per la presenza a Caracas in qualità di osservatori del processo elettorale dell'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, attualmente residente in Belgio, e dell'ex ministro degli Esteri dlel'Ecuador, Ricardo Patiño. La prima attività svolta è stata quella della costituzione da parte della commissione nazionale elettorale (Cne) dei centri di votazione (14.221) che accoglieranno i seggi in tutto il Paese. Domani 20 milioni di elettori potranno votare per scegliere, fra 14.400 candidati di 107 organizzazioni politiche, i 277 membri dell'Assemblea nazionale (An) per il periodo 2021-2025.(ANSA).