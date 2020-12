Covid: India, tre nostri vaccini pronti a fase produzione

NUOVA DELHI, 04 DIC - "Il mondo intero attende i nostri prodotti, meno costosi ma altrettanto efficaci di quelli di Moderna e Pfizer. Le aziende indiane che stanno partecipando alla corsa sono otto, tre saranno in grado di avviare la prodizione nelle prossime settimane". Lo ha detto il premier indiano Narenda Modi sottolineando che si tratta dei prodotti della Bharat Biotech di Hyderabd, del Serum Institute of India di Pune e della Zydus Biotech Park di Ahmedabad" Modi, sottolineando che in India saranno privilegiati i vaccini prodotti nel Paese, ha precisato che "gli esperti fanno sapere che l'attesa non sarà lunga". "La priorità sarà data agli operatori sanitari, ai lavoratori delle forze dell'ordine, e agli anziani affetti da altre patologie", ha aggiunto. Secondo quanto riporta il quotidiano The Hiudustan Times la lussemburghese B Medical System costruirà invece a breve in Gujarat un impianto industriale per dotare il paese di una catena del freddo idonea alla conservazione e alla distribuzione delle dosi, uno dei principali problemi che l'India deve risolvere rapidamente. In attesa della realizzazione dell'impianto, la B BMedical System dovrebbe avviare l'importazione di scatole termiche per il trasporto sicuro del vaccino. (ANSA).