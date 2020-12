India: superstar di Bollywood lancerà un suo partito

NEW DELHI, 03 DIC - L'attore indiano Rajinikanth, superstar di Bollywood, ha annunciato oggi con un tweet che a gennaio del 2021 lancerà il suo partito nello stato del Tamil Nadu, dove vive. Con questo annuncio Rajinikanth, nome d'arte di Shivaji Rao Gaekwad, ha reso felici i milioni di fan e sostenitori che si chiedevano se il giorno della discesa in campo, della quale si favoleggia dal 1996, sarebbe finalmente arrivato. Nel tweet Rajinikanth dice che "un partito non corrotto, onesto, trasparente e laico, con una politica libera dalla corruzione, al di sopra delle caste, del credo e della religione, vincerà sicuramente le elezioni", anche se non chiarisce se si candiderà alle prossima competizione legislativa nello stato del Tamil Nadu. L'attore, nato a Bangalore nel 1950, è uno dei più popolari della storia del cinema indiano ed ha ricevuto vari premi di importanza nazionale ed onorificenze. Durante una conferenza stampa indetta a Chennai dopo il tweet, Rajinikanth ha detto ai giornalisti "Sono solo uno strumento, solo gli elettori possono portare al cambiamento. Se vincerò, la mia sarà la vittoria della gente, se sarò sconfitto, sarà la loro sconfitta". (ANSA).