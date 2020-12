Covid: calano i casi in Gb ma totale morti supera 60.000

LONDRA, 03 DIC - Calano i nuovi casi di coronavirus e i morti giornalieri nel Regno Unito, mentre il totale dei decessi registrati entro 28 giorni dalla prima diagnosi di Covid dall'inizio della pandemia supera ora quota 60.000: record europeo in cifra assoluta, ma inferiore a Belgio, Spagna o Italia in rapporto alla popolazione. Nelle ultime 24 ore, le vittime conteggiate sono state 414 contro le 648 di ieri (che comprendevano anche alcuni dati del weekend raccolti in ritardo); mentre i nuovi contagi censiti sono stati meno di 15.000, contro i 16.170 di ieri. In calo pure i nuovi ricoveri, con i tamponi quotidiani invece in ascesa, fino a 352.000. (ANSA).