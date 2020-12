E' un maestro indiano l'insegnante migliore del mondo

NEW DELHI, 03 DIC - Ranjitsinh Disale, maestro indiano di un villaggio rurale del Maharasthtra, è stato scelto tra altri dieci candidati di tutto il mondo come vincitore del premio Global Teacher Prize. Lo scrive il quotidiano The Hindu. Il premio, del valore di un milione di dollari, indetto nel 2014 dalla fondazione globale Varkey Foundation, viene assegnato ogni anno a "un insegnante eccezionale per il suo contributo alla professione". Quando Disale, oggi 32enne, arrivò nel 2009 nella scuola che gli era stata assegnata, nel villaggio di Paritewadi, trovò solo un piccolo edificio "fatiscente, una via di mezzo tra una stalla e un deposito". Disale sistemò l'aula, riuscì ad garantire che tutti gli scolari avessero libri di testo nella loro lingua locale e inventò un sistema educativo che, utilizzando il codice QR permette agli studenti di accedere a poesie, racconti, video letture e compiti. Il sistema di Disale è stato adottato nel 2017 dal ministro dell'istruzione del Maharashtra per tutti gli istituti dello stato, poi dal ministero centrale dello Sviluppo delle risorse umane, che, nel 2018, ha inserito il QR in tutti i libri di testo del NCERT, il Consiglio nazionale per la ricerca e la formazione educativa del paese. Disale è anche autore del progetto "Let's Cross the Borders" (attraversiamo le frontiere) che ha già fatto interagire su una piattaforma internet 19 mila studenti di paesi in conflitto, come India e Pakistan, Palestina e Israele, Iraq e Iran, Stati Uniti e Corea del Nord. Nel ricevere il premio, che gli è stato consegnato oggi a Londra, sede della fondazione, Disale ha annunciato che ne dividerà la metà con gli altri nove finalisti "per sostenere il loro incredibile lavoro". (ANSA).