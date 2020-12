Usa: ok Congresso a stretta aziende cinesi a Wall Street

NEW YORK, 03 DIC - La Camera ha dato il via libera al progetto di legge che costringe le aziende cinesi quotate ad aderire agli standard contabili americani: quelle che non lo faranno saranno costrette ad abbandonare la quotazione a Wall Street ('delisting'). La misura, che obbliga di fatto le aziende a dimostrare di non essere controllate da un governo straniero, era già stata approvata dal Senato nei mesi scorsi e ora per la sua entrata in vigore manca solo la firma di Donald Trump. (ANSA).