Tusk, partito di Orban inadatto a nostra famiglia Ppe

BRUXELLES, 02 DIC - "Cos'altro Fidesz", il partito del premier ungherese Viktor Orban "dovrebbe fare perché tutti voi vediate che semplicemente non si adatta alla nostra famiglia?". Lo scrive su Twitter Donald Tusk, presidente del Partito Popolare europeo, in riferimento - ma senza citarlo - allo scandalo che ha coinvolto un europarlamentare di Fidesz che ha partecipato a un festino in violazione del lockdown a Bruxelles. Il partito di Orban siede nella famiglia del Ppe, ma è attualmente sospeso in attesa che il partito prenda una decisione in merito. (ANSA).