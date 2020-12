Covid: premier, in Belgio vaccinazioni al via dal 5 gennaio

BRUXELLES, 02 DIC - In Belgio le vaccinazioni contro il Covid-19 dovrebbero cominciare il 5 gennaio prossimo, almeno in base al programma preparato dal governo. lo ha detto il primo ministro Alexander De Croo, precisando che gli ultimi dettagli della strategia per le vaccinazioni devono ancora essere concordati con i governi regionali. Ma al momento la data di partenza è stata fissata per il 5 gennaio 2021. (ANSA).