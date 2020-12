Ue,impegno con Usa essenziale in contrasto poteri autoritari

BRUXELLES, 02 DIC - "L'impegno comune" di Ue e Usa "è essenziale in un mondo in cui i poteri autoritari cercano di sovvertire le democrazie; attori aggressivi cercano di destabilizzare le regioni e le istituzioni; e le economie chiuse sfruttano l'apertura" delle nostre società. Si legge nella strategia sul rilancio delle relazioni transatlantiche della Commissione europea per la discussione dei leader al vertice dei leader del 10 e 11 dicembre, e presentata dall'Alto rappresentante, Josep Borrell. "Proprio come questa esigenza di cooperazione è diventata tanto più importante, così il partenariato transatlantico necessita di rinnovamento", si spiega. (ANSA).