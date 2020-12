Brexit: Barnier, ancora incerto accordo a 1 mese da scadenza

BRUXELLES, 02 DIC - Resta ancora incerta la possibilità di trovare un accordo commerciale fra l'Unione europea ed il Regno Unito a meno di un mese dalla fine del periodo di transizione post Brexit. Il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, ha messo in guardia oggi i 27 stati membri riferendo sullo stato di avanzamento dei negoziati in corso fra Bruxelles e Londra. E' quanto riferiscono fonti a Bruxelles. Le divergenze - secondo quanto si apprende - restano sulla pesca, sull'allineamento normativo a garanzia di una concorrenza commerciale leale (il cosiddetto level playing field) e sulla governance del futuro accordo. Barnier è attualmente impegnato in intensi colloqui con l'omologo britannico Lord Frost e ha riferito ai 27 ambasciatori in videoconferenza (ANSA).