Francia: dal 16 dicembre riapre anche la Tour Eiffel

PARIGI, 01 DIC - Chiusa per la seconda volta in un anno a causa del lockdown, la Tour Eiffel riaprirà ai visitatori il 16 dicembre: lo ha annunciato su Twitter l'ente che gestisce il monumento, un mese dopo la sua ultima chiusura, lo scorso 30 novembre. Sul sito abituale fin da ora possono essere effettuate le prenotazioni. Sarà imposto un protocollo sanitario rigido, precisa l'ente gestore, i cui dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni. Sembra molto probabile che ci sarà un limite ai visitatori che possono essere sulla Torre nello stesso momento, oltre a un'intensificazione dei turni di disinfezione e pulizia. Per il primo lockdown, la Tour Eiffel fu chiusa per 3 mesi, da metà marzo al 25 giugno. Alla riapertura, i visitatori potevano salire ai piani superiori soltanto a piedi vista l'indisponibilità per motivi sanitari degli ascensori lungo i pilastri. Qualche giorno dopo, anche gli ascensori ripresero servizio. (ANSA).