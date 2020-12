India, un ponte di liane per salvare i rettili dal traffico

NUOVA DELHI, 01 DIC - Uno spettacolare "eco ponte", lungo 27 metri, interamente realizzato con fibre di bambù, iuta e paglia, sinora unico del suo genere, è stato installato nello Stato dell'Uttarakhand, sopra un'autostrada molto frequentata. I funzionari della Guardia forestale del distretto hanno spiegato che il ponte, una sorta di corridoio sospeso, è stato realizzato per consentire agli animali più piccoli, compresi i rettili, tra i tanti che popolano i boschi ai lati della strada, di attraversarla senza restare schiacciati. "Gli automobilisti riescono a vedere da lontano gli esemplari di grande taglia e si bloccano in tempo; ma i serpenti, i varani, gli scoiattoli finiscono troppo spesso sotto le ruote". Per adesso, la passerella attrae la curiosità dei turisti, che diretti a Nainital, nota località turistica della regione montuosa, si fermano a fotografarla; ma per le guardie forestali la sfida è attrarre gli animali. "L'eco ponte è stato rivestito di rampicanti ed erbe di cui soprattutto i rettili sono ghiotti", spiegano. Telecamere posizionate ai lati del ponte permetteranno di tenere sotto controllo il passaggio. (ANSA).