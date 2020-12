Covid: locale cult Berlino Kitkat diventa centro test rapidi

BERLINO, 1 DIC - Uno dei locali notturni più alternativi e noti di Berlino si trasforma in un centro per test rapidi: si tratta del KitKat Club, che annuncia su Facebook di aprire le porte a partire dal 4 dicembre a chi, in giro per la capitale, ha difficoltà a sottoporsi al test. Attraverso il socialnetwork, il KitKat garantisce che il servizio "sarà effettuato da personale medico". E nel giro di mezz'ora si potrà ricevere per SMS l'esito della prova. "Venite nudi e siate selvaggi!", scrivono anche nel post. Ma stavolta è solo ironia: "per favore no...solleverebbe il sospetto che ci sia una festa". Il test costerà 24.90 euro.(ANSA)