Covid: in Rep. ceca si torna a scuola dopo 2 mesi a distanza

PRAGA, 30 NOV - Dopo quasi due mesi di chiusura delle scuole e insegnamento a distanza oggi è tornata nelle classi nella Repubblica ceca la maggior parte degli allievi delle scuole elementari e secondarie. La riapertura delle scuole fa parte del quadro di un significativo allentamento delle misure restrittive introdotte a metà ottobre per impedire alla propagazione dell'epidemia del coronavirus. Domenica il governo ha annunciato che a partire da giovedì 3 dicembre è annullato il divieto alla libera circolazione notturna dopo le ore 21, potranno riaprire negozi piccoli, ristoranti e riprendere i servizi, il tutto sotto severe misure igieniche: 15 metri quadrati di spazio per ogni cliente nei negozi, due metri di distanza tra una persona e l'altra, quattro persone al massimo al tavolo dei ristoranti che sono obbligati a chiudere alle 22, l'obbligo di portare mascherine dal parrucchiere e anche nei centri fitness dove la presenza è limitata a 10 persone all'interno di una palestra. Domenica il numero delle persone testate positive al Covid-19 è nuovamente calato a 1 074 casi. Fino al 12 dicembre rimane in vigore lo stato di emergenza, il governo intende tuttavia chiedere alla Camera dei deputati una proroga fino alla fine dell'anno.(ANSA).